Эксперт спрогнозировал подорожание кукурузы в РФ до конца года

С учетом низкого урожая, повышение цен на кукурузу в России можно будет наблюдать уже в этом году. Об этом в интервью РИАМО сообщил экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. По его словам, ценник на данную культуру будет расти как на оптовом, так и на розничном рынке.

«С учетом прогнозов по урожайности и роста цен в опте, можно сказать, что цены действительно будут расти. В рознице до конца года можно прогнозировать подорожание кукурузы на 8-10%», — заявил Калугин.

Он добавил, что любимая многими консервированная кукуруза в 2024 году подорожала на 15,5%. Банку весом 350-400 г можно купить в среднем за 119,9 рубля, заключил эксперт.

Как сообщил глава Зернового союза России (ЗСР) Аркадий Злочевский, это лето во многих регионах выдалось засушливым, что может сказаться на озимых культурах. Однако ставить крест еще рано, так как многое в этом вопросе будет зависеть от количества снега предстоящей зимой.

До этого стало известно, что за первые 20 дней сентября объем экспорта российского зерна упал на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,09 млн тонн.

Ранее на Украине заявили о критическом дефиците пшеницы.