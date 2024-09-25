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МЭР предлагает усилить роль регионов в контроле акцизов на табак

МЭР: местные власти эффективнее проконтролируют табачный рынок

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Global Look Press

Министерство экономического развития РФ выступило с инициативой о передаче регионам контрольных полномочий по акцизам на табачную продукцию. Это заявление прозвучало в ходе выступления главы ведомства Максима Решетникова на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

Решетников подчеркнул, что данный вопрос недавно обсуждался и получил положительную оценку. Министерство считает, что федеральный контроль над региональными и местными рынками табачной продукции менее эффективен, чем локальный надзор.

«Позитивно будем относиться к передаче контрольных полномочий [по акцизам] регионам, финансово дать им денег. Федеральный контроль региональных и местных рынков менее эффективен. Мы поддерживаем», — заявил министр.

До этого стало известно, что Сбербанк планирует внедрить сервис оплаты товаров с маркировкой 18+ по биометрии, что заменит необходимость предъявления паспорта при покупке алкоголя и табака. Проект реализуется в рамках Единой биометрической системы (ЕБС) и будет доступен клиентам любых банков.

Ранее Путин утвердил индексацию акцизов на табак.

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