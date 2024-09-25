Ставка посуточной аренды жилья в Москве приблизилась к 5 тысячам рублей

По итогам сентября средняя стоимость посуточной аренды жилья в Москве достигла 4,9 тыс. рублей. За последний год цены выросли на 15%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру».

Снять «однушку» в столице сейчас можно в среднем за 4,37 тыс. рублей за ночь. Суточная аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 6,12 тыс. рублей, трехкомнатной — в 9,38 тыс. рублей.

Самое дорогое предложение в ЦАО — 5,35 тыс. рублей в день. Следом идут ЗАО (4,95 тыс. рублей) и САО (4,5 тыс. рублей). Дешевле всего посуточной аренда в ВАО — в среднем 3,7 тыс. рублей за ночь.

«В сентябре спрос на аренду в Москве традиционно высокий. Это связано с началом делового сезона и популярностью столицы у туристов», — комментирует гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Долгосрочная аренда в Москве за период подорожала еще сильнее — более 20% на все виды размещения. Также фиксируется рекордный рост цен на съемное жилье в Калининграде. Стоимость аренды в этом городе за год подскочила на четверть.

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