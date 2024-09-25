Украина столкнется с серьезным бюджетным дефицитом

Согласно проекту бюджета Украины, к концу 2025 года дефицит достигнет 19,4% ВВП. Об этом сообщило агентство РБК Украина, ссылаясь на главный финансовый документ страны.

В проекте бюджета курс национальной валюты заложен на уровне 45 гривен за доллар, хотя его реальное значение спрогнозировать затруднительно. Основным источником доходов останутся налоговые поступления, которые, как ожидается, покроют 50,4% всех расходов в 2025 году.

Дефицит в проекте бюджета уже превышает прогнозируемый в бюджетной декларации на 100 млрд гривен, при этом цифры могут корректироваться. Государственный долг к концу следующего года достигнет 101,8% ВВП.

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году останется на уровне 8 тыс. гривен, а прожиточный минимум — 2,92 тыс. гривен.

По данным Минфина Украины, в первом полугодии финансирование со стороны западных партнеров сократилось с 50% до 27%. В таких условиях правительству приходится искать новые источники пополнения бюджета и оптимизировать расходы.

Ранее Зеленский выступил с очередным упреком в адрес Запада.