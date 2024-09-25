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В Минфине РФ разработали меры против «налогового демпинга» малого бизнеса

Минфин РФ: переезжающий в регионы бизнес обяжут три года платить прежний налог

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ разработало меры по борьбе с «налоговым демпингом», которые включают в себя ограничение регистрации малого бизнеса в регионах с низкими налогами. Об этом пишет РБК.

По информации журналистов, предложения по борьбе с номинальной миграцией юридических лиц внес заместитель главы упомянутого ведомства Алексей Сазанов. Его команда сформировала поправки, по которым даже в случае «переезда» в регионы с пониженными налогами компании и индивидуальные предприниматели (ИП) будут обязаны в течение трех лет платить налоги в прежнем размере.

«Такие изменения направлены на предотвращение получения необоснованной налоговой выгоды за счет перерегистрации бизнеса в другие регионы», — рассказали в министерстве финансов РФ.

Действующее в стране законодательство позволяет властям ряда российских субъектов устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Речь идет о Курганской области, а также республиках Ингушетии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии и Чечне.

В материале подчеркивается, что из-за этого предприниматели формально регистрируют свой бизнес в перечисленных регионах, но работают в других частях страны. В результате бюджеты регионов РФ необоснованно лишаются доходов.

Ранее российский малый бизнес предупредили о необходимости уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в 2025 году.

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