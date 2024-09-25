Эксперты рассказали, у кого из россиян с 1 октября вырастет зарплата

С 1 октября россиянам индексируют зарплаты, прибавка составит 5,1% и затронет порядка 2 млн россиян из бюджетной сферы. Это необходимая мера с учетом темпов роста инфляции, объяснил инвестиционный советник Сергей Варфоломеев в беседе с 360.ru.

Индексация зарплат – это обязанность работодателей, прописанная в Трудовом кодексе и необходима для компенсации инфляции. В октябре зарплаты вырастут у врачей госклиник, мединститутов, находящихся в федеральном подчинении, работников госучреждений науки и культуры, преподавателей федеральных вузов. Также индексация затронет сотрудников гидрометеорологической службы, учреждений медико-социальной экспертизы, работников федеральных ведомств, не являющихся госслужащими и гражданских сотрудников силовых и воинских ведомств.

Эта мера должна сохранить «приемлемый уровень жизни людей», отметил Варфоломеев, напомнив, что в августе инфляция, по данным Центробанка, достигла 9,04%.

«Отдельные продукты подорожали еще сильнее. Если зарплата работника не будет меняться, то с каждым годом человек сможет купить все меньше и меньше вещей, продуктов», — пояснил инвестсоветник.

Предстоящего повышения зарплат с учетом инфляции недостаточно, особенно на фоне дефицита трудовых кадров в бюджетной сфере, отметил общественный деятель Андрей Ковалев.

«Понятно, что оклады нужно поднимать выше, иначе некому будет нас лечить и учить наших детей», — подчеркнул он, напомнив, что курьеры сегодня зарабатывают по 150 тыс. рублей.

Напомним, аналитики выяснили, что размер средней зарплаты в России впервые превысил отметку в 80 тыс. рублей и достиг 82 тыс. рублей. Больше всего в этом году выросли зарплаты жителей Татарстана (+23,4% год к году), Курганской (+22,8%), Астраханской (+20,8%), а также Оренбургской и Челябинской областей (по +20,7%).

Россияне ранее рассказали, ради чего они готовы бросить свою работу.