Россия рекордно закупилась китайскими зонтами и дождевиками

Россия в августе импортировала из Китая дождевиков, зонтов и резиновых сапог на $100 млн. Это максимальный показатель с июля 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

В годовом выражении поставки китайских товаров для защиты от дождя в РФ выросли на 13,2%.

Основную долю заняли дождевики. На них РФ в августе потратила $97,3 млн. Еще $2,4 млн ушло на покупку китайских зонтов. Оставшиеся $313,3 тыс. пришлись на водопроницаемую обувь.

Китай по итогам 2023 года седьмой раз подряд стал лидером по экспорту товаров для защиты от дождя на российский рынок. В топ-3 также вошли Армения и Италия. Пятерку замкнули Узбекистан и Литва.

В прошлом месяце Россия впервые купила крупную партию бриллиантов у Китая. Объем экспорта превысил 35 тыс. карат или чуть более 7 кг камней.

Ранее РФ рекордно закупилась китайскими часами.