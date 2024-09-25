Стало известно, через сколько дней просрочки банки передают долги коллекторам

Чаще всего банки передают долги коллекторам после месяца просрочки, рассказал гендиректор коллекторского агентства АБК Максим Колосков. Его слова приводит РИА Новости.

«Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки, то есть на ранних сроках не передаются, потому что это больше техническая просрочка», — пояснил эксперт.

После того, как банк принимает соответствующее решение, проходит открытая конкурсная процедура в ходе которой коллекторские агентства соревнуются за выкуп долга. Информация о передаче публикуется в специальном реестре. При этом коллектор обязан уведомить клиента о перекупке долга у банка в течение пяти дней после передачи.

В последнее время проблема коллекторов в России стала одной из наиболее обсуждаемых. В 2023 году россияне подали около 60 тыс. жалоб на взыскателей долгов, каждая пятая из которых была признана обоснованной.

Ранее стало известно, сколько россиян выплачивают сразу несколько кредитов.