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Стало известно, через сколько дней просрочки банки передают долги коллекторам

АБК: банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Чаще всего банки передают долги коллекторам после месяца просрочки, рассказал гендиректор коллекторского агентства АБК Максим Колосков. Его слова приводит РИА Новости.

«Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки, то есть на ранних сроках не передаются, потому что это больше техническая просрочка», — пояснил эксперт.

После того, как банк принимает соответствующее решение, проходит открытая конкурсная процедура в ходе которой коллекторские агентства соревнуются за выкуп долга. Информация о передаче публикуется в специальном реестре. При этом коллектор обязан уведомить клиента о перекупке долга у банка в течение пяти дней после передачи.

В последнее время проблема коллекторов в России стала одной из наиболее обсуждаемых. В 2023 году россияне подали около 60 тыс. жалоб на взыскателей долгов, каждая пятая из которых была признана обоснованной.

Ранее стало известно, сколько россиян выплачивают сразу несколько кредитов.

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