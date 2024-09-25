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Власти выделят 180 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Силуанов: на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят 180 млрд рублей

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что правительство заложило в проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов 180 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«За три года на это направление будет направлено 180 миллиардов рублей», — пояснил министр.

Он уточнил, что средства пойдут на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни.

До этого Минфин РФ сообщал, что около 1,7 трлн рублей планируется выделить на программу материнского капитала в России в период с 2025 по 2027 год. Размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.

Также стало известно, что госдолг России вырастет до 18% ВВП к 2027 году, но останется на экономически безопасном уровне ниже 20%. Проект бюджета на 2025-2027 годы формировался с учетом обеспечения структурной сбалансированности.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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