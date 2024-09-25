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Эксперт раскрыла, как изменятся цены на нефть к концу года

Аналитик Бутенко: цены на нефть вернутся к комфортному уровню к концу года

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Martin Meissner/AP

Мировые цены на нефть в конце года вернутся в диапазон $75-85 долларов за баррель. Об этом рассказала старший аналитик УК «Первая» Анна Бутенко, пишет РИА Новости.

«Исходя из данных минэнерго США, дефицит в третьем квартале приблизится к 1 миллиону баррелей в сутки, и данная цифра вырастет до 1,26 миллиона баррелей в сутки», — рассказала она.

Таким образом, фундаментальные факторы говорят о росте цен на нефть к концу года, утверждает эксперт.

С начала осени цены на нефть марки Brent стремительно снижались, опустившись 10 сентября ниже $69 за баррель впервые с 1 декабря 2021 года.

На прошедшей неделе стоимость нефти эталонной марки Brent немного восстановилась: котировки находились выше $74,5 за баррель, отметил Алексеев. Поддержку оказало решение ФРС США несколько смягчить денежно-кредитную политику. Впервые с 2020 года американский регулятор понизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

Ранее сообщалось, что США планируют ужесточить санкции против российской нефти.

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