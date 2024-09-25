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Маршрутки прекратили принимать Visa и Mastercard в российском регионе

В Ленобласти оператор маршруток перестал принимать Visa и Mastercard

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Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Один из операторов маршрутных такси в Ленинградской области перестал принимать оплату за проезд картами Visa и Mastercard. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию-перевозчика «Никкос».

«У нас же, во всяком случае, в прошлом году всем просили даже зарплатные карты переделать на карту «Мир». Всем. Организациям, заводам, фабрикам и тем прочим», — заявили в компании.

Маршрутки перевозчика ходят по девяти маршрутам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для оплаты проезда пассажиры могут воспользоваться только картой платежной системы «Мир».

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», причиной для остановки оплаты проезда картами Visa и Mastercard стала «враждебность платежных систем».

В июне глава Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин заявил, что карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота в России. По его словам, уход Visa и Mastercard с рынка повлиял на развитие финтеха, но позитивно сказался на росте отечественной системы «Мир».

Ранее Visa обвинили в нарушении конкуренции на рынке платежей.

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