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Стало известно, какая зарплата у фармацевтов

Средняя зарплата фармацевтов выросла на 8% за год и превысила 60 тыс. рублей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Средняя зарплата российских фармацевтов за год выросла на 8%, до 60,1 тыс. рублей в январе — сентябре 2024 года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru ко Дню фармацевта 25 сентября.

Более быстрыми темпами предлагаемые заработки у этих медицинских специалистов росли в Республике Хакасия (+30%, до 52 тыс. рублей), Красноярском крае (+27%, до 63,4 тыс. рублей) и Республике Северная Осетия — Алания (+23%, до 40 тыс. рублей).

Больше всего денег фармацевтам готовы платить в Сахалинской области (86, 1 тыс. рублей), в Москве (81,7 тыс. рублей ), в Ямало-Ненецком АО (80 тыс. рублей), в Московской области (78,1 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге и Приморском крае (по 70 тыс. рублей в каждом регионе).

За год число вакансий для фармацевтов увеличилось на 11%, до 31,4 тыс. в январе — сентябре 2024 года. Особенно ярко потребность в этих специалистах проявилась в Костромской, Амурской и Сахалинской областях, где количество предложений о работе для фармацевтов увеличилось на 86, 83 и 68% соответственно.

Наибольшее число вакансий для фармацевтов сосредоточено в Москве — почти 5 тыс., или 16% от общего числа. Каждая десятая вакансия опубликована в Московской области (3,1 тыс., 10%), по 6% приходится на Краснодарский край и Санкт-Петербург (2 тыс. и 1,7 тыс. соответственно).

В большинстве вакансий (62,5%) готовы брать сотрудников без опыта. Причем доля таких специалистов год к году увеличилась на 4,2 процентных пункта. В 34,7% вакансий работодатели ждут соискателей с опытом от одного года до трех лет, а в 2,5% — тех, у кого опыт работы на позиции фармацевта составляет от трех до шести лет.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее эксперт предрек продолжение рекордного роста зарплат в РФ.

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