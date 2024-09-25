Стало известно, в каких городах подешевели квартиры

Средняя полная цена однокомнатных квартир в российских новостройках по итогам августа упала на 0,6% и составила 6,8 млн рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании Яндекс Недвижимость.

Сокращение медианной полной цены отмечается в большинстве городов. Сильнее всего однокомнатные квартиры подешевели в Нижнем Новгороде (-7,5% за месяц, до 8,4 млн рублей), Москве (-2,4%, до 15 млн рублей), Новосибирске (-2%, до 6,2 млн рублей), Краснодаре (-1,5%, до 5,9 млн рублей), Санкт-Петербурге (-1,1%, до 9,8 млн рублей).

Медианная полная стоимость студий выросла на 0,5% и достигла 5,2 млн рублей. При этом в нескольких городах-миллионниках цены снизились. Так, студии подешевели в Казани (-5,8%, до 8,6 млн рублей), в Волгограде (-2,7%, до 4,5 млн рублей), Самаре (-0,8%, до 3,5 млн рублей). Также этот тип квартир подешевел в Ростове-на-Дону (-0,6%, до 4,3 млн рублей) и Москве (-0,1%, до 9,2 млн рублей).

Средняя полная цена двухкомнатных квартир в городах-миллионниках в среднем составила 9,6 млн рублей, что на 0,7% больше показателя прошлого месяца. При этом «двушки» подешевели в Омске (-4,4% за август, до 7,7 млн рублей), Нижнем Новгороде (-4,1%, до 10,8 млн рублей), Воронеже (-0,7%, до 7,3 млн рублей), Новосибирске (-0,6%, до 8,2 млн рублей) и Самаре (-0,3%, до 7,1 млн рублей).

Медианная полная цена трехкомнатных квартир достигла 12,9 млн рублей, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце. «Трешки» подешевели в Нижнем Новгороде (-3,7%, до 13,5 млн рублей), Самаре (-3,3%, до 8,6 млн рублей) и Красноярске (-0,9%, до 10,1 млн рублей).

Исследование было проведено в сентябре.

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