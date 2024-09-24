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В Москве отметили лучших менеджеров России

Руководители ВТБ попали в число лучших менеджеров России

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Freepik.com

Руководители ВТБ стали лидерами в нескольких номинациях ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» от Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсантъ», сообщает пресс-служба банка.

Первый заместитель президента-председателя правления Дмитрий Пьянов был отмечен в номинации «Топ-100 финансовых директоров».

Заместитель президента-председателя правления Вадим Кулик победил в номинации «Топ-40 директоров по цифровой трансформации».

Заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент Сергей Безбогов вошел в список «Топ-50 директоров по информационным технологиям».

Начальник управления по работе с инвесторами — вице-президент Леонид Вакеев отмечен в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами», а начальник управления закупок — вице-президент Илья Веткин — в номинации «Топ-20 директоров по закупкам».

В номинации «Топ-80 директоров по персоналу» организаторы рейтинга отметили руководителя департамента по работе с персоналом - старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова. Также в число лидеров в своих номинациях вошли и другие топ-менеджеры банка.

Экспертное сообщество отметило, что по итогам 2023 года ВТБ добился рекордного уровня чистой прибыли и поддерживал высокий уровень операционной эффективности.

В рамках цифровой трансформации ВТБ в 8 раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в 5 раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц, построил новый интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов, а также создал технологические платформы.

Ранее ВТБ был признан одним из лучших работодателей в рейтинге Forbes, а также вошел в топ-3 лучших работодателей по версии HeadHunter.

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