Минтруд назвал число россиян, выплачивающих сразу несколько займов

Около 13 млн человек в России одновременно выплачивают не менее трех потребительских кредитов. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает ТАСС.

«У почти 13 млн человек сегодня в нашей стране три и более кредита», — подчеркнула Баталина.

По ее мнению, для роста демографических показателей необходимо применять экономические меры, такие как рост минимального размера оплаты труда и снижение инфляции. Многие россияне помимо ипотечного кредита вынуждены выплачивать дополнительные потребительские займы.

В начале года в Центробанке РФ сообщили, что количество россиян с тремя и более кредитами на руках продолжило рост во второй половине 2023 года.

До этого ставка реальная ставка по ипотеке в российских банках достигла рекорда.

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