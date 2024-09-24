На Евразийском женском форуме отметили достижения Сбера в сфере женского лидерства

Сбер занял первое место на всероссийском конкурсе «Лидеры в интересах женщин» в номинации «Лидеры поддержки материнства и детства», сообщает пресс-служба Евразийского женского форума.

В Сбере отметили, что 70% сотрудников банка – женщины.

Для помощи сотрудникам-женщинам в Сбере создали сообщество поддержки родителей с детьми с инвалидностью.

Также на образовательных ресурсах Сбера можно обсудить актуальные темы самореализации женщин, а на курсе «Осознанное родительство» сотрудники могут узнать, как найти общий язык с детьми-подростками.

В завершение Евразийского женского форума прошла церемония награждения премии «Общественное сознание». Лауреатом премии стала директор проектов департамента развития корпоративного бизнеса Сбера Алла Сбитнева.