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В Минфине спрогнозировали дефицит бюджета на ближайшие пару лет

Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2025-2027 годах не превысит 1% ВВП

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Дефицит бюджета в 2025-2027 годах не превысит 1% ВВП. Об этом РИА Новости заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП», — считает Силуанов.

Выступая на заседании российского правительства, Силуанов отметил, что бюджет России исполняется устойчиво как на федеральном, так на региональном уровне.

До этого глава Минфина России Антон Силуанов спрогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ на 3,9% в 2024 году.

По словам министра, рост ВВП РФ в 2024-м будет быстрее, чем в 2023 году, когда он составил 3,6%, при этом в большинстве регионов — в 50 из 89 — отмечено превышение доходов над расходами в текущем году.

Ранее Силуанов призвал россиян инвестировать в облигации федерального займа.

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