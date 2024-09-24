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Мишустин назвал ключевые цифры бюджета

Мишустин: доходы бюджета России в 2025 году вырастут на 12%

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета РФ в 2025 году вырастут на 12%. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в следующем году прогнозируется рост доходов до 40 триллионов 296 миллиардов рублей.

Он добавил, что доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%, а федеральные расходы повысятся — до 41 триллиона 469,5 миллиардов рублей.

Накануне председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов будет внесен в Госдуму 30 сентября.

В сентябре стало известно, что доходы консолидированного бюджета РФ (включающего федеральный и региональные бюджеты) от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за пять месяцев 2024 года увеличились на 35% и достигли 2,6 трлн рублей. Это наибольший рост поступлений НДФЛ за весь период ведения статистики с 2017 года. Эксперты связывают такую положительную динамику в первую очередь с ростом номинальных доходов граждан.

Ранее стало известно о дополнительном источнике пополнения бюджета.

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