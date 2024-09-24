В бюджете России заложили средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство России выделило средства на индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам, в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и семьям с детьми <...> Запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам, которую поручил нам провести глава государства», — заявил Мишустин.

Он пояснил, что выделение средств запланировано в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025-2027 годы.

До этого эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что работающих и неработающих пенсионеров в следующем году ждет повышение пенсии на 6,7% за весь год, а граждан, получающих социальную пенсию — на 9,5%.

Ранее стало известно, кому прибавят пенсию с 1 октября.