В России ожидают рекордный турпоток по итогам года

Внутренний туризм в России по итогам 2024 года может достигнуть рекордных 99 млн поездок, заявил врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша. Его слова приводит ТАСС.

За прошлый год турпоток по стране вырос на 20% и составил 78 млн поездок, что стало историческим максимумом.

Внутренний туризм в России имеет большой потенциал, отметил Груша. Ожидается, что доля этой отрасли в ВВП РФ к концу десятилетия достигнет 5%. Это потребует колоссальных кадровых ресурсов, подчеркнул представитель Минэка. Только в индустрии туризма и гостеприимства потребуется около 400 тыс. новых сотрудников, уточнил он.

Туризм постепенно начинает восстанавливаться по всему миру. Так, международный турпоток по итогам первых семи месяцев 2024 года оказался всего на 4% ниже допандемийного уровня.

Ранее стало известно, сколько иностранцев посетили РФ с начала года.