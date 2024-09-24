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В Швейцарии предложили смягчить санкции против России

В Швейцарии призвали вернуть гражданам и бизнесу из РФ доступ к юруслугам

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Shutterstock/New Africa

Швейцарские парламентарии выступили за отмену запрета на оказание юридических услуг российским гражданам и компаниям. Ограничение было введено в рамках санкций против РФ. Об этом пишет ТАСС.

Вопрос обсуждался членами Совета кантонов (малая палата парламента. — Прим. ред.) в понедельник, 23 сентября. По итогам голосования 34 депутата поддержали снятие запрета, «против» выступили 10 человек.

Теперь вопрос будет вынесен на голосование в Национальном совете (большой палате парламента. — Прим. ред.).

Автором инициативы выступил депутат от партии «Центр» Беат Ридер. Он утверждает, что запрет на юруслуги нарушает принципы правового государства.

Не исключено, что в будущем Швейцария пересмотрит и отменит ряд других ограничений в отношении РФ.

Между тем Швейцария продолжает блокировать связанные с РФ активы. За период с апреля по середину августа в стране были заморожены российские активы еще на $1,5 млрд.

Ранее сенатор РФ Ольга Епифанова заявила о неформальных санкциях против россиян.

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