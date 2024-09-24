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Бундесбанк предупредил о возможной рецессии в Германии

Ifo: производственный сектор Германии в глубоком кризисе

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Wikimedia Commons

Деловые ожидания в Германии продолжают ухудшаться, усиливая опасения, что крупнейшая экономика Европы находится в рецессии без перспектив быстрого восстановления. Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс делового климата Ifo снизился до 86,3 с 86,8, что ниже прогнозируемого значения 86,4. Президент Института экономических исследований имени Лейбница при Мюнхенском университете (Ifo) Клеменс Фуэст отметил, что ключевая слабость наблюдается в производственном секторе, который критически важен для экономики страны.

«Мы видим эту слабость во всех отраслях — машиностроении, химической промышленности, производстве электрооборудования и автомобильной промышленности. Компании сообщают нам о нехватке заказов», — заявил Фуэст.

Бундесбанк предупредил, что Германия может уже находиться в рецессии, с возможным сокращением экономики в третьем квартале после снижения на 0,1% во втором. S&P Global сообщила о падении индекса деловой активности PMI Германии до 47,2 — самого низкого уровня за семь месяцев.

Экономисты начали снижать прогнозы на 2024 год, некоторые ожидают стагнацию или очередной спад. Германия, особенно пострадавшая от низкого спроса в Китае, была единственной экономикой G7, сократившейся в 2023 году.

Европейский центральный банк рассматривает возможность снижения ставки по депозитам 17 октября до 3,25%, что станет третьим сокращением в этом году. Однако член Управляющего совета ЕЦБ Мадис Мюллер заявил, что окончательное решение будет принято в декабре, когда появится полная картина экономической ситуации.

Ранее крупнейшие экономики Европы столкнулись с падением деловой активности.

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