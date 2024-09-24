Завершено следствие по делу сотрудников завода «Телта», связанных с генералом Шамариным

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела сотрудников ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», связанных с делом генерала Вадима Шамарина, похитивших более 48 млн рублей на госконтракте по поставке устройств связи для армии. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

В сообщении отмечается, что завершены следственные действия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Высокова и бухгалтера Елены Гришиной, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, выполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд армии России, фигуранты завысили себестоимость продукции на 48 млн рублей, деньги они разделили между собой. Также сообщалось, что фигуранты дела начали сотрудничать со следствием.

9 августа генерал Шамарин частично признал вину. Ему вменяют получение взяток на 36 миллионов рублей. По данным следствия, генерал получал деньги с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

Ранее суд арестовал машину генерала Шамарина.