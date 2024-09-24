В Минфине рассказали о количестве денег для семейной ипотеки

В России произвели перераспределение лимитов по семейной ипотеке между банками, средств должно хватить до ноября. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минфина.

По данным ДОМ.РФ, в распоряжении кредитных организаций осталось 427 млрд руб. на выдачи по этой госпрограмме. Однако большая часть суммы сконцентрирована у небольших игроков. Крупнейшие банки почти исчерпали лимиты — у Сбера осталось средств лишь на 52 млрд руб. выдач, что вдвое меньше объема за август. Альфа-банк уже превысил лимит на 1,3 млрд руб. РСХБ и «Уралсиб» также близки к исчерпанию средств.

Из-за этого ряд крупных банков приостановил выдачи или ужесточил условия по семейной ипотеке. Сбер, РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк прекратили принимать заявки, а ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос до 50,1%.

«Вероятно, остатки общего лимита сконцентрируют на крупнейших банках, удовлетворяющих основной объем спроса на льготные кредиты», — отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

До этого стало известно, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в крупных российских банках превысила 21% годовых, впервые с 2020 года. На рынке новостроек ставка составила 21,28%, на вторичном жилье — 21,3%. Банки ужесточают условия, увеличивая требования к первоначальному взносу.

Ранее цены на новостройки в России начали снижаться.