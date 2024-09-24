В Казани перезапустят проект совместных покупок «Супермамки»

В Казани планируют провести перезагрузку проекта «Супермамки», который представляет собой один из старейших российских сайтов совместных покупок. Об этом сообщает «Реальное время».

Владелец бренда «Супермамки» Андрей Красных отметил, что в последние годы ресурс был убыточным, поэтому команда планирует изменить его бизнес-модель.

«Долгое время у компании-оператора была модель с монобрендовыми пунктами выдачи заказов. Во всех городах присутствия «Супермамок» содержались ПВЗ партнеров, которые работали только с нами. Почему сейчас проект отправляется на перерождение? Потому что объемы покупок наших пользователей сократились к текущему времени примерно в 2,5 раза. В то же время затраты на содержание пунктов выдачи заказов, логистику, зарплаты работников ПВЗ только росли», — отметил он.

Красных уточнил, что новая модель позволит проекту работать со сторонними пунктами выдачи заказов, поэтому покупатели смогут выбрать ПВЗ по своим запросам. При этом за выдачу товара появится небольшая плата в размере 50 рублей.

Красных основал проект в августе 2008 года вместе с женой. Однако в начале июня 2024 года команда Supermamki.ru объявила о закрытии проекта, на решение повлияли «внешнеэкономическое положение, сильный натиск конкурентов и демпинг поставщиков».

Результаты опроса ЮKassa до этого показали, что треть россиян признались, что жалеют о некоторых своих летних покупках. Чаще всего респонденты корили себя за покупку одежды и обуви (18%).

Ранее сообщалось, что россияне стали больше тратить на водку.