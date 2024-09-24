Сбер подготовил подарки для подписчиков СберПрайм

Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей за 4 года, сообщает пресс-служба Сбера.

С момента запуска подписки 24 сентября 2020 года общее число подписчиков превысило 15 млн человек. Чаще всего подписку оформляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области.

Подписка позволяет получать повышенный кешбэк при покупках у партнеров, бесплатный доступ к сервисам развлечений и улучшенные условия по финансовым продуктам.

В честь дня рождения СберПрайм с 24 по 30 сентября обладатели подписки получат увеличенный кешбэк на Мегамаркете, Купере и Самокате, скидки на умные колонки и другие бонусы.

По прогнозам Сбера, рынок подписок в России продолжит расти. В Сбере отметили, что по итогам 2023 года на одного активного пользователя приходилось 1,5 подписки, а к концу 2024 года будет 1,7.