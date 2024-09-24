Россияне стали больше тратить на водку

Средний чек покупки водки в России за последний год вырос на 9,9%, достигнув 332 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Кроме того, за отчетный период также увеличились и средние объемы покупки этого алкогольного напитка. Прирост составил 3,5%, до 0,49 литра. При этом частота покупок водки россиянами за год снизилась на 1,5%.

Количество покупателей водки в возрасте 25–34 лет за период снизилось на 15%. Между тем число потребителей напитка в возрасте от 18 до 24 лет выросло на 7%. Основную долю любителей водки занимают россияне старше 35 лет (более 80%).

Самым популярным брендом водки в России сегодня является «Тундра». На нее приходится 12,8% всех продаж. В топ-3 также входят «Финский лед» (12,1%) и «Талка» (11,3%).

Летом правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран. Ставки выросли до 20–25%.

Ранее Россия вошла в число стран с самым дешевым вином.