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Россияне стали больше тратить на водку

«Ромир»: средний чек покупки водки в России за год вырос почти на 10%

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Средний чек покупки водки в России за последний год вырос на 9,9%, достигнув 332 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Кроме того, за отчетный период также увеличились и средние объемы покупки этого алкогольного напитка. Прирост составил 3,5%, до 0,49 литра. При этом частота покупок водки россиянами за год снизилась на 1,5%.

Количество покупателей водки в возрасте 25–34 лет за период снизилось на 15%. Между тем число потребителей напитка в возрасте от 18 до 24 лет выросло на 7%. Основную долю любителей водки занимают россияне старше 35 лет (более 80%).

Самым популярным брендом водки в России сегодня является «Тундра». На нее приходится 12,8% всех продаж. В топ-3 также входят «Финский лед» (12,1%) и «Талка» (11,3%).

Летом правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран. Ставки выросли до 20–25%.

Ранее Россия вошла в число стран с самым дешевым вином.

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