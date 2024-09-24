Стало известно, сколько арбузов удалось собрать в Херсонской области

В Херсонской области собрали 9 тыс. тонн арбузов к текущему моменту, сбор урожая завершен на 95%. Об этом пишет Херсонское агентство новостей со ссылкой на губернатора области Владимира Сальдо.

Он уточнил, что при этом в 2024 году погода была неблагоприятной. По словам Сальдо, в этом году площадь бахчевых без учета личных подсобных хозяйств достигла около 500 га.

Губернатор подчеркнул, что сладкие херсонские арбузы продавались не только непосредственно в области и соседних регионах, но и на рынках

Москвы, Краснодара и Воронежа.

По данным Россельхозбанка, россиянин в среднем съедает 6,5 кг арбуза ежегодно — это примерно одна целая ягода и еще пара сочных долек. В 2022 году российские бахчеводы вышли на рекордный с 2000 года уровень урожайности — 180 центнеров с гектара (1800 кг). По информации банка, с 2017 года урожайность арбузов в стране растет в среднем на 7% в год. Россия производит арбузы сама, отправляя их и на экспорт, в том числе в Южную Осетию, Монголию и Эстонию. Кроме того, РФ импортирует арбузы, в частности из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана.

Ранее у четырех новых российских регионов появился первый бренд — «Мелитопольская черешня».