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Росреестр намерен поднять стоимость выписок из ЕГРН

Росреестр запланирован удвоить стоимость выписок из ЕГРН с 2025 года

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Росреестр намерен удвоить стоимость предоставления информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с 1 января 2025 года. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале правовых актов.

Стоимость бумажной выписки из ЕГРН об объекте недвижимости составит 1 740 рублей для физических лиц и 5 100 рублей для юридических. Для электронных документов цены установлены на уровне 700 рублей для физических и 1 400 рублей для юридических лиц. Ранее эти суммы составляли 870 и 2 550 рублей за бумажную версию, а также 350 и 700 рублей за электронную.

С 2025 года выписка о переходе прав на объект недвижимости подорожает до 920 рублей для физических лиц и 2 540 рублей для юридических в бумажном виде, а в электронном — до 580 и 1 160 рублей соответственно.

Стоимость выписки кадастрового плана территории также увеличится в два раза — до 3 480 рублей для физических и 10 440 рублей для юридических лиц на бумаге, а для электронного варианта — до 700 и 1 400 рублей. Выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве будут стоить 3 480 рублей и 6 840 рублей для физических и юридических лиц на бумажном носителе, а также 1 640 и 3 260 рублей — в электронном формате.

При этом некоторые категории граждан, такие как ветераны боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, смогут оплачивать только половину стоимости выписок.

В Росреестре подчеркнули, что плата за предоставление сведений из ЕГРН не пересматривалась на протяжении восьми лет.

Ранее россиян предупредили о риске изъятия дач.

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