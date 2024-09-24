Стало известно, сколько новостроек расположены рядом с метро в Москве

Рядом с метро — в радиусе 1 км — расположены 69,9% новостроек бизнес-класса Москвы. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Причем 24 новостройки (17,4%) имеют две и более станции в пешей доступности. Больше всего комплексов — по 4 — находится вблизи станций «Кунцевская» и «Павелецкая». Квадратный метр в жилых проектах со станциями метро и МЦК в радиусе 1 км обойдется в среднем в 463,2 тыс. рублей, что сопоставимо со средней ценой по сегменту.

По данным опроса компании, 54% покупателей новостроек бизнес-класса регулярно (не менее раза в неделю) пользуются метро, тогда как в премиальном сегменте этот показатель составляет 29%, в элитном — всего 4%.

«Появление новых станций метро и МЦД значительно повышает статус и транспортную доступность локации. Новостройки в районах с хорошей транспортной доступностью пользуются популярностью как среди конечных покупателей, так и инвесторов. Цены на жилье в таких локациях зачастую выше, чем в ЖК, расположенных на отдалении от транспортных узлов, однако встречаются и бюджетные варианты», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию продукта компании MR Group Жанна Махова добавила, что владельцы личного транспорта нередко предпочитают пользоваться общественным в «часы пик». Кроме того, пассажирами метро часто становятся дети, пенсионеры, а также обслуживающий персонал, заключила Махова.

По данным TYMY, площадь квартир в московских новостройках в сделках июля-августа упала на 3,93% по сравнению с маем-июнем (средняя площадь приобретаемого жилья уменьшилась с 48,4 кв. м до 46,5 кв. м). А средняя цена квадратного метра в реальных сделках сократилась на 8,4%, с 239 тыс. до 219 тыс. рублей.

Ранее новостройки на юге Москвы заметно подорожали .