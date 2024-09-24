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Экономист заявил о подорожании моркови и хлеба

Экономист Абрамов: в российских магазинах подорожали морковь и белый хлеб

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

С 14 по 21 сентября так называемый Индекс Мишек вырос на 1,7% против снижения на 0,9% неделей ранее. Об этом
«Газете.Ru» рассказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За прошедшую неделю цены на товары в индексе не снижались. Подорожали морковь (+19,1%) и самый дешевый батон белого хлеба (+5%). Цены на морковь, вероятно, показывают, что сезонное снижение цен на овощи нового урожая заканчивается», — отметил экономист.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». Индекс Мишек позволяет делать выводы о динамике инфляции в России.

По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 10 по 16 сентября была 0,1%, в годовом выражении она составила 5,46%. 6 сентября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на конец 2024 года — с 5,1% до 7,3%.

Ранее экономист заявил об удешевлении четырех видов продуктов.

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