Эксперт предложил ввести контроль за расходами плательщиков алиментов

Одна из самых сложных проблем с уплатой алиментов россиянами в том, что плательщики получают доход от теневой занятости. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он считает целесообразным установить контроль за расходами плательщиков алиментов.

«Если они превышают доходы, нужно обязывать плательщика алиментов платить в процентах не от доходов, а непосредственно от расходов. Второе предложение — закрепить в Семейном кодексе норму, устанавливающую возможность продажи машин или недвижимости для уплаты алиментов, если таковых несколько, и они не используются для получения дохода», — отметил экономист.

По его словам, третье предложение — закрепить обязанность уплаты алиментов в том случае, если ребенок продолжает обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения. При этом должно быть ограничение по возрасту — например, до достижения ребенком 24 лет.

Он напомнил, что в 2021 году из перечня базы для алиментов были исключены доходы в натуральном виде. По мнению Балынина, это может формировать предпосылки недобросовестного поведения отдельных плательщиков алиментов. В качестве четвертого предложения эксперт вернул бы эту позицию в перечень.

Размер установленных законом алиментов сумма алиментов на одного ребенка составляет 25% от доходов плательщика, на двоих — 33,3%, на троих и более — 50% Балынин считает справедливым. Экономист пояснил, что родители в разводе договариваются о сумме алиментов или их назначает суд. Балынин добавил, что закон дает суду возможность установить выплаты и в другом размере — без соблюдения данных нормативов. То есть в действующих условиях предусмотрен индивидуальный подход с учетом специфики каждой конкретной ситуации, уточнил экономист. Это дает дополнительный шанс для справедливого размера алиментов, уверен эксперт.

В 2023 году судебные приставы взыскали с россиян 66 млрд руб. долгов по алиментам, что на 39% больше показателя за 2022 год.

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