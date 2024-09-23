Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Транспортная группа Fesco назначила нового президента

Бывшего замглавы ФАС Иванова назначили президентом Fesco

close
dagu2/Shutterstock/FOTODOM

Бывший заместитель главы ФАС Петр Иванов назначен президентом транспортной группы Fesco. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.

«Президентом группы с 23 сентября назначен Петр Иванов. Соответствующие решения принял совет директоров ПАО «ДВМП» (головная компания Fesco)», — проинформировали в компании.

Должность замглавы ФАС Иванов занимал с 2021 по 2024 год.

23 сентября сообщалось, что президент Fesco Аркадий Коростелев покинул свой пост. В организации уточнили, что решение Коростелев, который занимал эту должность с сентября 2020 года, принял по собственному желанию.

Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России. Ее активы числятся в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Под управлением Fesco находятся терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

Ранее стало известно, что в авиакомпании Red Wings сменят руководство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами