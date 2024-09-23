Россияне рассказали, как они копят на покупку собственной квартиры

Рост цен на жилье заставляет россиян искать различные способы накопить на собственную квартиру. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Level Group.

По данным исследования, 28% респондентов признались, что подрабатывают, чтобы заработать больше денег на покупку жилья. Еще 18% откладывают средства от инвестиций, акций и ценных бумаг.

Кроме того, 22% опрошенных экономят на зарубежных поездках и отдыхают на даче, 7% отказываются от кофе и десертов, а 6% покупают продукты только по акции. Реже россияне экономят на развлечениях, одежде и даже поездках на такси.

«При средней стоимости квартиры в Москве 20-25 млн рублей на первоначальный взнос потребуется около 5 млн рублей. Чтобы накопить такую сумму, семье из двух человек придется 10 тыс. раз отказаться от поездок на такси или 12 лет не ездить в отпуск», — подсчитали аналитики.

Большинство участников опроса (66%) рассчитывают накопить на квартиру в течение 3-5 лет, а 16% — всего за год. Только 18% планируют копить более 10 лет.

На прошлой неделе стало известно, что 81% россиян видят льготные ипотечные программы как единственную возможность приобрести жилье. При этом 85% покупателей предпочитают застройщиков, предлагающих такие программы, а 74% опасаются прекращения семейной ипотеки.

Ранее россияне рассказали , сколько лет копят на первоначальный взнос по ипотеке.