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Россияне рассказали, как они копят на покупку собственной квартиры

Level Group: россияне отказываются от отдыха и развлечений, чтобы купить жилье

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Рост цен на жилье заставляет россиян искать различные способы накопить на собственную квартиру. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Level Group.

По данным исследования, 28% респондентов признались, что подрабатывают, чтобы заработать больше денег на покупку жилья. Еще 18% откладывают средства от инвестиций, акций и ценных бумаг.
Кроме того, 22% опрошенных экономят на зарубежных поездках и отдыхают на даче, 7% отказываются от кофе и десертов, а 6% покупают продукты только по акции. Реже россияне экономят на развлечениях, одежде и даже поездках на такси.

«При средней стоимости квартиры в Москве 20-25 млн рублей на первоначальный взнос потребуется около 5 млн рублей. Чтобы накопить такую сумму, семье из двух человек придется 10 тыс. раз отказаться от поездок на такси или 12 лет не ездить в отпуск», — подсчитали аналитики.

Большинство участников опроса (66%) рассчитывают накопить на квартиру в течение 3-5 лет, а 16% — всего за год. Только 18% планируют копить более 10 лет.

На прошлой неделе стало известно, что 81% россиян видят льготные ипотечные программы как единственную возможность приобрести жилье. При этом 85% покупателей предпочитают застройщиков, предлагающих такие программы, а 74% опасаются прекращения семейной ипотеки.

Ранее россияне рассказали , сколько лет копят на первоначальный взнос по ипотеке.

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