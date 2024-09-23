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Немецкая промышленность оказалась на грани коллапса

Deutsche Bank предупреждает о небывалом с 1945 года кризисе в экономике ФРГ

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Swen Pfoertner/Reuters

Германия переживает беспрецедентный промышленный спад, сравнимый лишь с послевоенным периодом. Об этом немецкой Berliner Zeitung рассказал глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер.

По словам эксперта, нынешний кризис глубже и продолжительнее, чем структурные кризисы XX века, хотя и уступает по масштабам рецессиям 2008 года и периода пандемии.

«Текущая ситуация напоминает начало 1980-х, когда энергетический шок и глобальная конкуренция поставили немецкую промышленность на грань выживания. Однако сейчас положение может оказаться еще серьезнее из-за экономической политики правительства», — отметил Винклер.

При этом ряд изданий уже сообщает о грядущих масштабных сокращениях в обрабатывающей промышленности ФРГ. Причины — рост цен на энергоносители и падение экспорта. Деловая активность в частном секторе достигла семимесячного минимума.

Центробанк Германии предупреждает о рисках умеренной рецессии на фоне негативных новостей от ведущих автопроизводителей — Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.

До этого стало известно, что крупнейшие экономики еврозоны — Германия и Франциястолкнулись с новым снижением деловой активности в сентябре, что указывает на возможное сокращение экономики обеих стран.

Ранее норвежская Equinor передумала экспортировать водород в Германию.

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