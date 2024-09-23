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В России начал сокращаться экспорт зерна

РИА: экспорт российского зерна рухнул почти на 20% в сентябре

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Andrew Kravchenko/AP

За первые 20 дней сенября объем поставок упал на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,09 млн тонн. Об этом пишетРИА Новости со ссылкой на данные Российского зернового союза (РЗС).

Особенно заметно снизился экспорт ячменя — в 2,6 раза до 257 тыс. тонн. Поставки пшеницы уменьшились на 10,8% до 3,753 млн тонн, а кукурузы — вдвое до 82 тыс. тонн.

«География экспорта российского зерна также сузилась. Если год назад нашу пшеницу покупали 46 стран, то сейчас только 30», — отметила глава аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.

При этом Египет остается крупнейшим импортером российского зерна. За июль-август 2024 года эта африканская страна закупила 1,268 млн тонн, из которых 1,244 млн тонн пришлось на пшеницу.

До этого глава РСЗ предупредил , что если Минсельхоз в ближайшее время не отрегулирует контроль в сфере российского агропромышленного комплекса, то российский агробизнес столкнется с чередой банкротств. Он подчеркнул, что объемы производства и экспорта зерна заметно снижаются, и дальнейшая ситуация зависит от того, какие регулятивные решения в этой сфере будут приниматься.

Ранее цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет.

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