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Цены на аренду жилья в Калининграде бьют рекорды

Стоимость аренды жилья в Калининграде выросла на 25% за год

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Виталий Невар/РИА Новости

Цены на аренду жилья в Калининграде выросли за год на 15-25%. Об этом пишет РБК .

Однокомнатную квартиру можно снять от ₽30 тыс., двухкомнатную — от ₽40 до 70 тыс., трехкомнатную — от ₽50 тыс. и выше.

По данным ЦИАН, с мая по сентябрь 2024 года «однушки» подорожали на 10% до ₽34,6 тыс., в то время как в 2023 году рост составил 28%. Стоимость аренды «двушек» практически не изменилась, составив ₽54,2 тыс.

Эксперты отмечают, что ситуация на рынке аренды напряженная из-за недостатка предложений. Однако в последнее время наблюдается рост числа объявлений примерно на 15% за месяц.

«На сегодняшний день ситуация реально жесткая. Сказывается недостаток рыночных предложений и достаточно высокие цены», — отметил один из экспертов.

Ожидается, что к ноябрю ситуация может стабилизироваться, но уже при сложившихся высоких ценах. Позитивно на рынок может повлиять выход квартир из посуточной в долгосрочную аренду, а также появление инвестиционного жилья.

До этого стало известно, что отмена льготной ипотеки под 8% не приведет к росту стоимости страховых полисов для заемщиков. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году цены на страховку могут даже снизиться из-за усиленной конкуренции на рынке.

Ранее экономист рассказал, во что вкладываться начинающим инвесторам.

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