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Мишустин рассказал о росте производства компьютеров в РФ

Мишустин: производство компьютеров за семь месяцев выросло на 16%

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Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер -министр РФ Михаил Мишустин в рамках пленарного заседания форума «Микроэлектроника-2024» заявил, что производство компьютеров и их частей в России выросло на 16% за семь месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, производство телеком-аппаратуры увеличилось на 40%, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры — почти на 60%.

Мишустин отметил, что в прошлом году на российский рынок был выведен целый ряд отечественных технологических реше­ний, в том числе автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати. Он уточнил, что это стало возможно в результате реализации ранее поддержанных проектов.

До этого Мишустин говорил, что правительство России решило дополнительно профинансировать программу ИТ-ипотеки, поскольку на нее наблюдается высокий спрос. По его словам, инициатива позволит 2,5 тысячи сотрудникам, работающим в ИТ-отрасли, и их семьям решить жилищный вопрос.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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