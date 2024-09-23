«Аэрофлот» запустил круглосуточную экспресс-доставку корреспонденции

«Аэрофлот» и агент UTG-Express запустили круглосуточную экспресс-доставку корреспонденции и мелких бандеролей весом до 10 кг, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Посылку можно будет отправить минимум за 2 часа до вылета рейса, а авиадоставку выполнят либо в тот же день, либо на следующий (в зависимости от разницы в часовых поясах между пунктом отправления и назначения).

Также через 1 час после посадки самолета можно будет получить посылку в аэропорту.

Отправить посылку из Москвы можно будет не менее чем за 2400 рублей. За эту сумму желающие могут отправить документы или посылку весом не более 3 кг в Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, Калининград, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Также за дополнительную фиксированную плату 500 рублей желающие могут оформить курьерскую доставку. В таком случае курьер заберет посылку с адреса отправителя, отвезет ее в аэропорт, а в пункте назначения посылку заберут из аэропорта и доставят до двери получателя.

Сейчас сервис работает на внутренней маршрутной сети «Аэрофлота».