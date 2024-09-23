В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Wildberries

Ситуация вокруг компании Wildberries, в том числе конфликты в офисах фирмы, не являются темой для комментариев со стороны Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Мы не считаем это темой для наших комментариев», — сказал он.

Представитель главы государства уточнил, что сейчас над делом о стрельбе у главного офиса Wildberries в Москве работают сотрудники правоохранительных и следственных органов.

В то же время Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о слиянии упомянутой компании с группой Russ. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что подобные бизнес-процессы не нуждаются в комментариях от администрации президента РФ.

Конфликт у главного офиса Wildberries в Москве, переросший в стрельбу, произошел днем 18 сентября. Причиной послужила попытка предпринимателя Владислава Бакальчука, который приходится мужем основательнице компании Татьяне Бакальчук, попасть в здание в сопровождении охраны и бойцов ММА.

По словам Татьяны Бакальчук, ее супруг намеревался захватить помещение. Мужчина, в свою очередь, утверждает, что приехал на переговоры по вопросу строительства новых складов.

Всего в результате стрельбы пострадали девять человек, двоих из которых спасти не удалось. Под стражей, в свою очередь, оказались 30 человек.

Ранее в пресс-службе Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук путается в показаниях.