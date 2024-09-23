Глава HeadHunter предупредил о кризисе на рынке труда в России

Российский рынок труда столкнулся с серьезными проблемами, которые могут усугубиться в ближайшие годы. Об этом заявил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков в интервью изданию «Коммерсантъ».

За последние два года количество рабочей силы в России сократилось примерно на 1 млн человек, достигнув отметки в 76,3 млн. Наиболее заметное снижение наблюдается среди россиян в возрасте от 19 до 40 лет — категории, которая наиболее востребована на рынке труда.

Ситуацию осложняет низкая производительность труда в российской экономике. По словам Сергиенкова, почти во всех сегментах она в два раза ниже, чем в сопоставимых экономиках других развитых государств.

«В настоящее время рынок испытывает нехватку почти 2 млн специалистов. К 2030 году этот показатель, вероятнее всего, вырастет в два раза», — прогнозирует глава HeadHunter.

Дефицит кадров уже привел к значительному росту зарплат. С начала года зарплатные предложения на hh.ru увеличились на 35%. Сергиенков объясняет это тем, что компании пытаются привлечь новых сотрудников любыми способами, в том числе и за счет конкурентов.

Такая ситуация создает «кризисную спираль» на рынке труда. Рост зарплат на новые позиции стимулирует людей менять работу, что приводит к появлению новых вакансий и еще большему росту предлагаемых окладов.

«Это приводит нас к исторически высоким показателям текучести персонала в экономике», — констатировал Сергиенков.

На прошлой неделе стало известно, что россияне старше 50 лет становятся востребованными в промышленности и сфере услуг. Эксперт Алена Чукина отметила, что такие специалисты могут зарабатывать до 200 тыс. рублей в Москве, что связано с нехваткой профессионалов и изменением отношения работодателей к кандидатам 50+.

Ранее были названы новые профессии в сфере искусственного интеллекта.