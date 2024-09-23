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Власти хотят пересчитать механизм формирования цены контрактов в стройке

РСПП: следует пересмотреть механизм расчета индексов-дефляторов в строительстве

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил пересмотреть механизм расчета индексов-дефляторов, использующихся при определении начальной цены контрактов (НМЦК) на выполнение подрядных работ по строительству. Об этом пишет РБК.

В РСПП считают, что показатели, которые используются в настоящее время, не учитывают реальную себестоимость строительства. В результате неверно рассчитываются затраты на проведение работ, неправильному планированию объема бюджетных ассигнований и занижению суммы самих контрактов.

В результате ошибки в подсчетах оказывают влияние на конечную фактическую стоимость реализации контракта. Как следствие срываются сроки исполнения контрактов, растет кредитная нагрузка и ухудшается финансовое положение подрядчиков.

До этого директор департамента автоматизации инвестиционного холдинга Alias Group (основной актив — федеральный девелопер «Неометрия») Денис Бида говорил, что активное развитие инструментов искусственного интеллекта уже сейчас помогает во многих сферах деятельности, в том числе в строительстве.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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