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Власти захотели пересмотреть условия IT-ипотеки

Минфин: работающим на Москву айтишникам могут разрешить льготную ипотеку под 6 %

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Евгений Биятов/РИА Новости

Региональным айтишникам, которые работают в московских компаниях, могут разрешить брать ипотеку под 6%. О пересмотре условий госипотеки «Известиям» сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Чиновник отметил, что Минфин рассматривает донастройку льготной программы, но не одобряет любого ее расширения. Чебесков добавил, что ведомство поддержит инициативу, если убедится в том, что корректировки помогут более эффективно достичь поставленных целей.

С 1 августа под IT-ипотеку перестали попадать Санкт-Петербург и Москва, а ставка выросла с 5 до 6% годовых. Лимит кредита снизился до 9 млн. руб. Также сократилось количество компаний, сотрудники которых могут воспользоваться льготной программой. В Минцифры отмечают, что новые условия оформления государственной ипотеки распространяются на сотрудников организаций, получающих налоговые льготы — для подтверждения этого от компаний требуется раскрыть налоговую тайну.

До этого сообщалось, что в августе выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз.

Ранее эксперты рассказали о приспособлении рынка недвижимости к новым условиям.

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