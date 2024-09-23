Стало известно, в какие города россияне полетят в октябре

Чуть больше половины российских туристов — 54% — на октябрь купили авиабилеты на рейсы внутри страны. Самым популярным направлением оказалась Москва, туда полетят 17% пассажиров. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

На втором месте оказался Санкт-Петербург (16%), а Сочи сместился с лидирующей позиции на третью строчку по доле бронирований (15%).

Также пассажиры в октябре планируют отправиться в Калининград (9%), Минеральные Воды (6%), Махачкалу (4%), Екатеринбург (3%), в Казань (3%), во Владивосток (1%) и в Уфу (1%).

Средняя продолжительность поездок по России стала на сутки короче, чем в сентябре, и составила пять дней. Причем для Москвы и Санкт-Петербурга показатель и того меньше — четыре дня. Зато в Сочи и Минеральных Водах туристы проведут чуть больше недели.

Из Москвы самыми доступными перелетами оказались в Казань (от 5 244 рублей на одного человека туда-обратно) и Екатеринбург (от 6 345 рублей). Из Санкт-Петербурга — в Москву (от 5 990 рублей) и Казань (от 7 513 рублей). Из Екатеринбурга — в Уфу (от 5 803 рублей на одного человека туда-обратно) и Москву (от 7 086 рублей).

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее были названы города, в которые россияне стали чаще ездить.