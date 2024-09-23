Бизнес нашел новый инструмент для международных расчетов

Российский бизнес начал обходить санкционные ограничения с помощью факторинга (фактически это обмен будущей выручки на деньги, то есть оплата происходит через контрагента, который сразу отдает деньги продавцу, но через определенное время получает деньги от покупателя. — прим. «Газеты.Ru.) Об этом пишут Ведомости.

«Факторинговые схемы становятся все более популярным инструментом для международных расчетов в условиях санкций, когда традиционные способы оплаты оказываются под ударом», — отметил финансовый директор Cameco, одного из крупнейших производителей урана, Грант Айзек.

По его словам, посредники предлагают бизнесу использовать факторинг для зачета взаимных требований покупателя и продавца через третью сторону — факторинговую компанию. Покупатель получает товар, продавец — деньги за вычетом комиссии 4-6%, которую забирает фактор.

«Спрос на факторинг в сфере ВЭД растет из-за настороженного отношения иностранных банков к платежным агентам. По мере закрытия схем через агентов, компании активно переходят на факторинговые компании», — подчеркнул Айзек.

На прошлой неделе стало известно, что Иран планирует запустить карты «Мир» в течение полугода, объединив их с системой «Шетаб». Также карты могут стать доступны туристам из России в Индонезии.

Ранее в США признали вред антироссийских санкций для собственной экономики.