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Экономист рассказал, во что вкладываться начинающим инвесторам

Экономист Марков: начинающим инвесторам стоит вкладываться в акции или облигации

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые хотят начать инвестировать, лучше всего отдавать предпочтение банковским вкладам, акциям или облигациям. Об этом kp.ru рассказал кандидат экономических наук, автор книги «Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять, и почему нам его так не хватает» Алексей Марков.

«Альтернативных инвестиций много. От вложений в начинающие компании до коллекционирования вина или конструкторов «Лего». Но начинать всегда нужно с обычных вкладов и традиционных биржевых инструментов — акций и облигаций. На долгий срок ничего лучше этого человечество пока не придумало», — сказал эксперт.

По его словам, альтернативные варианты накоплений лучше рассматривать тогда, когда портфель инвестора будет превышать сумму в 10 млн рублей. При этом Марков напомнил, что вместе с ростом потенциальной доходности инструментов растут и риски.

Накануне генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко говорил, что сроки окупаемости арендных квартир в России сократились на 2,1 года за девять месяцев 2024 года, составив в среднем 15,8 года. По данным аналитиков портала, доходность жилья, приобретаемого на вторичном рынке для сдачи в аренду, увеличилась на 0,7 процентных пункта, достигнув 6,3% годовых.

Ранее россиян предупредили о рисках инвестиций в экзотические валюты.

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