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Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на молочку

Фермер Сирота: молочка в России начнет дешеветь в 2025 году

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Цены на молочную продукцию в России начнут снижаться в 2025 году. Таким мнением в беседе с kp.ru поделился председатель совета Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота, комментируя текущее подорожание молочки.

По его словам, производителям приходится повышать цены на продукты, потому что на них оказывают влияние кредитная ставка и темпы инфляции.

«Мы же в кредит все строили, и это сразу перекладывается на стоимость продуктов питания. Нам придется сейчас цены на сыр поднять на 100 рублей за 1 кг как минимум с Нового года. То есть не только из-за роста цен на молоко, а еще и из-за этого. Ну, и примерно то же самое происходит и в производстве молока. Сейчас цена за сырое молоко доходит до 50 рублей. Это очень много. И мы подозреваем, что цена должна будет отыграть в следующем году», — сказал Сирота.

Он добавил, что на рост цен также влияют повышение спроса, увеличение издержек предприятий, затрат на солярку, сельхозтехнику, а также рост зарплат сотрудников производств.

Генеральный директор компании «Petrova Five Consulting» Марина Петрова до этого говорила, что молочные продукты в России подорожают на 5% в сентябре из-за комплекса факторов. По словам эксперта, основное влияние на цены окажут рост мировых цен на сырье, повышение ключевой ставки ЦБ и дефицит кадров.

Ранее диетолог рассказала, как часто пожилым нужно есть молочку для восполнения кальция.

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