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Стало известно о планах «Новатэк» приостановить работы по СПГ-проектам

«Ъ»: «Новатэк» пересматривает планы развития СПГ-проектов из-за санкций

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

«Новатэк» пересматривает планы развития проектов, связанных со сжиженным природным газом, в Мурманске и на Ямале на фоне антироссийских санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о заморозке работ по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ». Источники газеты сообщили, что пока сложно сказать, когда компания возобновит разработки по проектам. По их словам, в настоящее время «Новатэк» основное внимание уделяет достройке «Арктик СПГ-2» и налаживанию отгрузок с проекта.

24 июня Европейский союз ввел 14-й пакет санкций против Российской Федерации. Новые рестрикции касались, в частности, перевалки через территорию ЕС СПГ в третьи страны.

В апреле помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что США используют санкции в отношении проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2» российской компании «Новатэк» для того, чтобы уничтожить его.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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