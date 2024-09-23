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Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию Ким

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Татьяна Бакальчук сменила фамилию на девичью Ким. Об этом пишет РБК.

В июле предпринимательница подала на развод с Владиславом Бакальчуком на фоне новостей об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Маркетплейс завершил объединение с Russ в начале августа. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». Цель объединения двух площадок заключалась в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

Сам Владислав Бакальчук рассказывал, что Леван Мирзоян в ходе переговоров о слиянии WB и Russ предлагал ему несколько раз разные доли в организации, которая позднее была создана. Владислав рассказал о встрече в ресторане, на которой присутствовал он, его жена и Мирзоян. Последний предложил Бакальчуку выкупить 1% его акций за $1 млрд и 10% акций вновь создаваемой совместной организации. По его словам, такие же условия были предложены Татьяне Бакальчук. Предполагалось, что оставшиеся 80% акций перейдут компании Russ, которой тогда владел брат Мирзояна Роберт.

Бакальчук также заявил, что он и Татьяна не стали сразу соглашаться на это предложение. Как рассказал он, позже произошла еще одна встреча, где Мирзоян предложил каждому из них по 30%. В таком случае предполагалось, что братьям Мирзоян через год перейдут по 15% от Бакальчуков.

Ранее суд назначил участникам стрельбы у офиса Wildberries по 15 суток ареста.

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