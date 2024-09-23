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Стало известно, как вырос объем валюты бизнеса в банках РФ

Объем валюты бизнеса в российских банках вырос за год на $10 млрд

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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Объем валюты бизнеса в российских банках увеличился за год на $10 млрд. Об этом сообщает РБК.

«Российские компании держали на валютных счетах и депозитах в России в июле 2024 года $121,86 млрд», — отметили в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что «это рекорд». Например, в середине 2023 года этот показатель падал до $111,2 млрд.

В начале сентября стало известно, что осенью может произойти умеренное ослабление курса рубля, доллар может стоить 94−96 рублей, евро — 105−107 рублей. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, жесткая денежно-кредитная политика (ДКБ) Центробанка РФ продолжает оказывать поддержку российской валюте.

Ранее стало известно, что российские банки сократили кредитование в юанях.

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